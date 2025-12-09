M’ha lasciato così stavo cadendo e se n’è andato… | Belen arrabbiata riceve un aiuto inaspettato a St Moritz Il video virale
“Mi ha lasciato.mi ha lasciato così. M’ha detto ‘sta cadendo’ e se n’è andato.”. Sta diventando virale un video che riprende Belén Rodriguez a St. Moritz. Nella breve clip, diffusa su Tiktok da una ragazza, la showgirl sembra in difficoltà nel camminare sulle strade ghiacciate della cittadina montana a causa dei tacchi vertiginosi. Così un ragazzo, probabilmente un fan, si avvicina e le offre una mano. Lei accetta, viene accompagnata per un breve tragitto dalla macchina alle scale, e poi commenta, riferendosi a un uomo non meglio specificato (forse l’autista?): “Mi ha lasciat così.”. Nonostante il momento, però, l’affetto dei fan non è mancato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
