Metroid Prime 4 Beyond | Cose da sapere prima di giocare

Metroid Prime 4 Beyond rappresenta uno dei titoli più attesi nel panorama videoludico. Dopo anni di sviluppo, i giocatori sono pronti a immergersi in questa avventura spaziale, ma una guida introduttiva può essere fondamentale per affrontare al meglio il gioco. Ecco tutto ciò che è importante sapere prima di cominciare l'esplorazione.

Dopo anni di attesa, molti giocatori affronteranno il titolo con occhi nuovi oppure con un po’ di “ruggine”, ed è proprio qui che una guida introduttiva chiara e pratica torna utile, per chi vuole giocare Metroid Prime 4. Come salvare correttamente la partita. Il salvataggio mantiene lo stile classico della serie. Devi cercare le Stazioni di Salvataggio, piattaforme circolari illuminate da una luce arancione. Entrandoci sopra salvi i progressi e rigeneri salute e scorte. Fallo spesso: quando muori torni all’ultima stazione utilizzata e non esistono salvataggi manuali o slot alternativi. Uso dello scanner e visore psichico. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net