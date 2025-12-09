Metro regolari a Roma nonostante lo sciopero Atac ma il 12 dicembre c’è quello generale

A Roma le metropolitane sono regolarmente aperte nel giorno dello sciopero Atac proclamato dal sindacato Sul. L’azienda, attraverso i propri canali informativi, fa sapere che il servizio procede senza interruzioni sulle linee A, BB1, C e sulla ferrovia Termini-Centocelle, mentre si registrano e si attendono riduzioni sulle linee di superficie — bus, tram e filobus — che potrebbero protrarsi fino alle ore 17. L’agitazione della durata di 24 ore riguarda esclusivamente il personale Atac ed è stata indetta dal Sul per denunciare una serie di criticità interne: dai cambi turno individuali degli autisti ai problemi legati al disagio del pasto, fino alle presunte discriminazioni premiali tra i diversi settori aziendali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Metro regolari a Roma nonostante lo sciopero Atac, ma il 12 dicembre c’è quello generale

