Meteo un inizio di dicembre con temperature miti e stabilità Ma è in arrivo la nebbia
Un inizio di dicembre caratterizzato da temperature miti e condizioni di stabilità atmosferica, grazie a un campo di alta pressione sul Mediterraneo. Tuttavia, è in arrivo un aumento della nebbia, che potrà influenzare la visibilità nelle prossime ore.
Sul Mediterraneo è presente un campo di alta pressione che sarà responsabile di una lunga fase di stabilità atmosferica, senza precipitazioni e con temperature miti per il periodo. Anche su Rimini e sulla Romagna il tempo sarà stabile ma non mancheranno giornate grigie a causa della presenza di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
