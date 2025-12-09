Meteo un inizio di dicembre con temperature miti e stabilità Ma è in arrivo la nebbia

Un inizio di dicembre caratterizzato da temperature miti e condizioni di stabilità atmosferica, grazie a un campo di alta pressione sul Mediterraneo. Tuttavia, è in arrivo un aumento della nebbia, che potrà influenzare la visibilità nelle prossime ore.

