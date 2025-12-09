Meteo Roma del 09-12-2025 ore 06 | 15

Previsioni meteo per Roma e il nord Italia del 09 dicembre 2025 indicano coperture nuvolose, piogge e neve in montagna, con tempo variabile e residue precipitazioni durante la giornata. Le condizioni cambiano tra mattina, pomeriggio e serata, con un generale peggioramento nelle ore serali e notturne. Le temperature si mantengono stazionarie o in lieve aumento.

meteo venerdì trovato in ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino c'è lì a tratti coperti specie sulle di nord-ovest con isolate precipitazioni al pomeriggio nuvolosità compatta attesa su tutti i settori in serata maltempo in transito su Lombardia Romagna e regioni di Nord Est e con neve sui rilievi dei 1200-1300 m Quota neve in calo nella notte al centro al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con qualche pioggia sul versante Adriatico al pomeriggio precipitazioni sparse anche sulle coste di Toscana alto Lazio variabili asciutto altrove in serata e nottata residue piogge sui settori cosiddetti tirrenici con molte nubi in transito al sud Al mattino precipitazioni a tratti intense su Molise Puglia e Basilicata cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio ancora non velocità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi su tutti i settori temperature Dammi un rialzo Comunque Massimo stazionario da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

