Meteo | Previsioni per martedì 10 dicembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3313m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest. 🔗 Leggi su Modenatoday.it