Meteo Natale stravolto | nessun vero inverno in arrivo e solo piogge sparse a metà mese
Le previsioni meteo per il periodo natalizio annunciano un Natale senza il tradizionale inverno, con alta pressione che predomina e poche precipitazioni. A metà dicembre si prevedono solo piogge sparse e una certa variabilità atmosferica, ma freddo e neve continuano a essere assenti. Ecco le ultime analisi sulle condizioni climatiche in vista delle festività natalizie.
Roma - Le ultime analisi indicano alta pressione persistente, ritorno di variabilità dal 15 dicembre e qualche pioggia atlantica prima di Natale, ma freddo e neve restano ancora lontani. Le più recenti elaborazioni modellistiche confermano una fase dominata dall’anticiclone fino a metà dicembre, con condizioni stabili e temperature ancora miti per la stagione, nonostante un graduale calo in quota. Solo dal 15-16 dicembre è atteso un primo indebolimento dell’alta pressione, erosa sul lato occidentale da una circolazione depressionaria in formazione tra Spagna, Algeria e Marocco. In questa fase i primi segnali di cambiamento riguarderanno l’estremo Sud e le Isole Maggiori, dove potranno comparire piogge irregolari. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Meteo: avvio di dicembre con colpi di scena, cosa aspettarsi fino all’Immacolata e tendenza verso Natale
Previsioni meteo, cambia tutto a dicembre: un Natale così non si vedeva da tempo
Previsioni meteo 8 dicembre, ecco come sarà il ponte dell'Immacolata: la tregua del vortice polare. La tendenza fino a Natale
