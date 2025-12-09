Meteo le previsioni in Campania per martedi 9 dicembre 2025

Anteprima24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo in Campania per martedì 9 dicembre 2025 indicano condizioni generalmente stabili. A Avellino, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni previste durante la giornata. Ecco le principali informazioni sul tempo atteso nella regione in questa giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, martedi 9 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3064m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2962m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

meteo le previsioni in campania per martedi 9 dicembre 2025

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedi 9 dicembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

meteo previsioni campania martediMeteo a Napoli e in Campania della settimana dall'8 al 14 dicembre: in arrivo una fase di bel tempo - Una lunga fase di bel tempo nel cuore nel mese di dicembre, in un periodo dell'anno solitamente contraddistinto da condizioni atmosferiche molto dinamiche ed instabili. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meteo Previsioni Campania Martedi