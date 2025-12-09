Meteo Giuliacci un Natale a 20 gradi | previsioni choc
Un Natale a 20 gradi? In attesa di scoprire se l'inverno sotto l'albero sarà una primavera anticipata, di sicuro i meteorologi sono concordi: per i prossimi giorni di avvicinamento al 25 dicembre dovremo prepararci a un caldo anomalo. Secondo Mario Giuliacci e il suo sito di previsioni e analisi meteogiuliacci.it, il prossimo weekend sarà caratterizzato da un' alta pressione e masse d'aria calde in quota. Risultato: resteranno lontane tanto le perturbazioni atlantiche quanto le correnti gelide dal Nord Europa. Cieli sereni, dunque, su tutta la penisola e ancora per un tempo illimitato. Già per il weekend del 13 e 14 dicembre, sono attese temperature massime abbondantemente sopra le medie del periodo, addirittura 10 gradi in più sui rilievi, sul Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.
Pioggia, nubifragi e calo termico in arrivo in Italia: le previsioni meteo di Giuliacci e le regioni a rischio
“Crollo termico e nubifragi”. Meteo, l’allarme di Giuliacci spaventa gli italiani: le regioni coinvolte
Meteo Giuliacci, la data del ribaltone: "Temporali da irruzione", cosa sono
METEO: il tempo previsto per oggi, martedì 9 dicembre, nel video del col. Giuliacci #meteo #martedì9dicembre #nebbia - facebook.com Vai su Facebook
Meteo, tra Immacolata e Natale le previsioni di Giuliacci: i giorni del ciclone atlantico - Dalle previsioni meteo da lunedì 8 dicembre alle proiezioni per le feste di Natale. Si legge su iltempo.it
