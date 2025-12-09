Un Natale a 20 gradi? In attesa di scoprire se l'inverno sotto l'albero sarà una primavera anticipata, di sicuro i meteorologi sono concordi: per i prossimi giorni di avvicinamento al 25 dicembre dovremo prepararci a un caldo anomalo. Secondo Mario Giuliacci e il suo sito di previsioni e analisi meteogiuliacci.it, il prossimo weekend sarà caratterizzato da un’ alta pressione e masse d’aria calde in quota. Risultato: resteranno lontane tanto le perturbazioni atlantiche quanto le correnti gelide dal Nord Europa. Cieli sereni, dunque, su tutta la penisola e ancora per un tempo illimitato. Già per il weekend del 13 e 14 dicembre, sono attese temperature massime abbondantemente sopra le medie del periodo, addirittura 10 gradi in più sui rilievi, sul Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo Giuliacci, un Natale a 20 gradi: previsioni choc