Meta costretta a cambiare le regole di Facebook e Instagram nell’UE

Tuttoandroid.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta sarà obbligata a modificare le impostazioni di Facebook e Instagram nell'Unione Europea, offrendo agli utenti maggiori controlli sulla pubblicità personalizzata. Questa novità si inserisce nel quadro delle nuove normative sulla privacy e la protezione dei dati personali, che richiedono alle piattaforme di garantire maggiore trasparenza e autonomia nelle scelte degli utenti.

A breve Meta dovrà offrire agli utenti di Instagram e Facebook nell'UE la possibilità di limitare gli annunci personalizzati L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

