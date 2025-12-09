Meta costretta a cambiare le regole di Facebook e Instagram nell’UE

Meta sarà obbligata a modificare le impostazioni di Facebook e Instagram nell'Unione Europea, offrendo agli utenti maggiori controlli sulla pubblicità personalizzata. Questa novità si inserisce nel quadro delle nuove normative sulla privacy e la protezione dei dati personali, che richiedono alle piattaforme di garantire maggiore trasparenza e autonomia nelle scelte degli utenti.

A breve Meta dovrà offrire agli utenti di Instagram e Facebook nell'UE la possibilità di limitare gli annunci personalizzati

