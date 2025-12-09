Mestre eredita casa ma la trova occupata | ora dorme in auto

A Mestre, una donna ha scoperto che l’appartamento ereditato dal padre adottivo era stato occupato abusivamente da due uomini, un brasiliano e un russo. Quando ha cercato di entrare, è stata aggredita e scacciata con violenza, trovando infine riparo solo nella propria auto. La vicenda mette in luce le difficoltà legate alle occupazioni abusive e alla sicurezza degli immobili.

Voleva tornare a vivere nell'appartamento ereditato dal padre adottivo a Mestre, ma quando ha aperto la porta si è trovato di fronte due inquilini abusivi, un brasiliano e un russo, che in sua assenza avevano occupato la casa, e lo hanno buttato fuori con la forza, riempiendolo di botte. E così Mustafa', 44 anni, fuggito quand'era ragazzino dalla guerra nei balcani, da settimane è costretto a vivere nella sua auto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mestre, eredita casa ma la trova occupata: ora dorme in auto

Mestre. Il racconto dell'erede: «Io non volevo neppure la casa tutta per me, solo una stanza. "Siete amici di mio padre, lui vi avrebbe accolto sicuramente. Io non sarò da meno, chiedo solo uno spazio per me", ho detto loro. Niente da fare, mi hanno aggredito»

