Mestre eredita casa ma la trova occupata | ora dorme in auto

Tgcom24.mediaset.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mestre, una donna ha scoperto che l’appartamento ereditato dal padre adottivo era stato occupato abusivamente da due uomini, un brasiliano e un russo. Quando ha cercato di entrare, è stata aggredita e scacciata con violenza, trovando infine riparo solo nella propria auto. La vicenda mette in luce le difficoltà legate alle occupazioni abusive e alla sicurezza degli immobili.

Voleva tornare a vivere nell'appartamento ereditato dal padre adottivo a Mestre, ma quando ha aperto la porta si è trovato di fronte due inquilini abusivi, un brasiliano e un russo, che in sua assenza avevano occupato la casa, e lo hanno buttato fuori con la forza, riempiendolo di botte. E così Mustafa', 44 anni, fuggito quand'era ragazzino dalla guerra nei balcani, da settimane è costretto a vivere nella sua auto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

mestre eredita casa ma la trova occupata ora dorme in auto

© Tgcom24.mediaset.it - Mestre, eredita casa ma la trova occupata: ora dorme in auto

mestre eredita casa trovaEredita la casa ma la trova occupata dagli amici del papà adottivo: «Mi hanno riempito di botte. Costretto a dormire in auto» - Ha aperto la porta di casa e si è trovato faccia a faccia gli inquilini abusivi. Da ilmessaggero.it