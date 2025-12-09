Messa in sicurezza delle scuole | l' Amministrazione si candida a un avviso pubblico
L'Amministrazione comunale di Brindisi ha manifestato interesse per un avviso pubblico finalizzato a ottenere contributi destinati alla messa in sicurezza e all'adeguamento antincendio delle scuole e degli edifici pubblici. Questo intervento mira a garantire ambienti più sicuri e conformi alle normative vigenti, rafforzando la tutela degli studenti e dei cittadini.
BRINDISI - Lavori pubblici nelle scuole: l'Amministrazione comunale di Brindisi si candida a un avviso pubblico “per la concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Ex discarica di Tegolaia: partono i lavori di messa in sicurezza
Nubifragi, conta dei danni nel Comasco: 100 milioni di euro. A Blevio prosegue messa in sicurezza dell’altro ponte danneggiato
Empoli, pronto soccorso a rischio: “Una cassa d’espansione per la messa in sicurezza”
"È da 2 anni e mezzo che chiediamo la messa in sicurezza della piazza. Qui gli anziani inciampano" - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, scuole: nuovi lavori dal 2026, ecco gli edifici interessati - Un pacchetto complessivo di 230mila euro destinato al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dall’alluvione del ... Secondo corriereromagna.it
Di Pietro zittisce D'Orsi sulle violenze della Cgil: "Qualcuno verrà gambizzato" ilgiornale.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Giallo sulla presenza di Maria Corina Machado alla cerimonia del Nobel: annullata la conferenza stampa ilfattoquotidiano.it
Zhegrova titolare contro il Pafos: la rivelazione a sorpresa di Spalletti. Ma il tecnico precisa: «I test ci ... juventusnews24.com
Ascolti Serie A, boom su Dazn nella 14a giornata di Serie A! Napoli Juventus trascina l’audience: oltre 6.5 ... calcionews24.com
Famiglia nel bosco, tam-tam impazzito: stanno per lasciare l'Italia? liberoquotidiano.it