Mercy | Sotto Accusa | Quando la giustizia è gestita dalle IA

Sony Pictures ha svelato il nuovo trailer di Mercy: Sotto Accusa, il thriller di fantascienza con protagonista Chris Pratt. Cosa succede quando le IA diventano uno strumento di giustizia? Beh, il focus di Mercy: Sotto Accusa è proprio la corsa contro il tempo di un detective per scongiurare la sua pena di morte sotto un'accusa gestita da un sistema avanzato di intelligenza artificiale. Guardate il nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa La trama del film Mercy: Sotto Accusa. In un futuro non lontano, un detective (Chris Pratt) è sotto processo, accusato di aver ucciso sua moglie. Ha solo 90 minuti per dimostrare la propria innocenza davanti al Giudice, un'intelligenza artificiale avanzata (Rebecca Ferguson) che lui stesso aveva contribuito a creare in passato, prima che decida il suo destino.

