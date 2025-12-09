Mercoledì 10 dicembre | sciopero nazionale del settore igiene ambientale

Arezzo, 9 dicembre 2025 – . Le Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, FT-CISL, UILTrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero nazionale di settore per mercoledì 10 dicembre. L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio. Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 14690 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001. 🔗 Leggi su Lanazione.it

