Mercoledì 10 dicembre alla Camera conferenza stampa Prendersi cura oltre la clinica in HIV

Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 17,30, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, in Via della Missione 4, si terrà, su iniziativa del deputato Gian Antonio Girelli, la conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV: il valore del terzo settore e la qualità della cura”, promoss. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

