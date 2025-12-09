Mercedes GLB il rinnovamento Elettrica pura con tanta autonomia e versatilità – FOTO
‹ › 1 6 mercedes glb. ‹ › 2 6 mercedes glb. ‹ › 3 6 mercedes glb. ‹ › 4 6 mercedes glb. ‹ › 5 6 mercedes glb. ‹ › 6 6 mercedes glb. La nuova Mercedes GLB non stravolge, ma evolve. Non cerca l’effetto speciale a tutti i costi, piuttosto lavora per sottrazione e per coerenza, come fanno le auto nate per durare più di una stagione. Oggi però il passo in avanti è netto: la GLB entra nel mondo dell’ elettrico puro e lo fa con due versioni ben distinte, 250+ EQ e 350 4MATIC EQ. La prima è capace di erogare 272 cavalli, la seconda, ne mette a disposizione 354 con la trazione integrale. In entrambi i casi la batteria è da 85 kWh, con un’ autonomia che nel ciclo WLTP spazia dai 521 a oltre 630 chilometri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Mercedes rinnova completamente la sua GLB. Fuori, con uno stile decisamente più moderno. Dentro, con un abitacolo tanto spazioso quanto tecnologico e sotto pelle, con un'elettrificazione totale. Eccolo nel dettaglio. - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Mercedes GLB: il SUV a 7 posti si rinnova e diventa elettrico [VIDEO] - La nuova Mercedes GLB cambia volto e cresce nelle dimensioni, portando più spazio, più tecnologia e una gamma motori che introduce una versione completamente elettrica con oltre 600 km di autonomia ... Si legge su automoto.it
