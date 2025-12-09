Mercato Juve che occasione direttamente dalla Liga | è rottura col suo club può partire subito a gennaio! Comolli fiuta il colpo

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, il difensore vuole lasciare la Liga: crisi psicologica e addio possibile a gennaio, ma il prezzo potrebbe essere molto alto. Il  calciomercato  di gennaio potrebbe aprirsi con un terremoto difensivo che interessa da vicino la  Serie A  e, in particolare, la  Juventus. Dalla Spagna arrivano conferme pesanti sulla rottura tra un top player della retroguardia e il suo club di appartenenza.  Ronald Araujo, centrale classe 1999 del Barcellona, è ai ferri corti con l’ambiente  blaugrana  e, secondo indiscrezioni di  “Cadena Cope”, avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria già nella sessione invernale per superare una crisi psicologica dovuta alle recenti difficoltà in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve che occasione direttamente dalla liga 232 rottura col suo club pu242 partire subito a gennaio comolli fiuta il colpo

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, che occasione direttamente dalla Liga: è rottura col suo club, può partire subito a gennaio! Comolli fiuta il colpo

News recenti che potrebbero piacerti

mercato juve occasione direttamenteNapoli-Juve, anche sul mercato: offerto un esubero del Bayern Monaco - Un'occasione che a gennaio può tramutarsi in realtà: lascia il Bayern Monaco, alla finestra Napoli e Juventus. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Occasione Direttamente