Mercato Juve, il difensore vuole lasciare la Liga: crisi psicologica e addio possibile a gennaio, ma il prezzo potrebbe essere molto alto. Il calciomercato di gennaio potrebbe aprirsi con un terremoto difensivo che interessa da vicino la Serie A e, in particolare, la Juventus. Dalla Spagna arrivano conferme pesanti sulla rottura tra un top player della retroguardia e il suo club di appartenenza. Ronald Araujo, centrale classe 1999 del Barcellona, è ai ferri corti con l’ambiente blaugrana e, secondo indiscrezioni di “Cadena Cope”, avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria già nella sessione invernale per superare una crisi psicologica dovuta alle recenti difficoltà in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, che occasione direttamente dalla Liga: è rottura col suo club, può partire subito a gennaio! Comolli fiuta il colpo