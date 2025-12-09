Mercato Di Marzio conferma! Ecco il nome per l’attacco Milan-Como tre scenari
Il calciomercato del Milan si concentra sull’attacco, con il nome di Di Marzio come possibile sorpresa. La sfida tra Milan e Como si avvicina, mentre si valutano diverse ipotesi, anche in vista di un possibile trasferimento in Australia. Ecco tutte le ultime novità e i possibili scenari per il futuro dei rossoneri.
Il calciomercato del Milan continua a girare attorno all'attaccante: il nome nuodo di Di Marzio. Milan-Como verso in Australia, passo indietro? Tutte le ultime news.
Attaccante Milan, la chiave del mercato è Gimenez, Di Marzio: “Potrebbe fare qualcosa se …”
Mercato Inter, tutti gli intrecci del passato col Milan! Di Marzio svela: «Per Thuram ha pesato quel fattore, su Ronaldo il Fenomeno mi è stata raccontata una cosa»
Di Marzio sul mercato del Milan: “La nuova punta dipende dalla cessione di Gimenez”
Colpo di mercato in vista? Secondo Di Marzio, con il rientro di Lukaku, Lucca potrebbe diventare l'uomo mercato di gennaio! Napoli punta unica, Hojlund titolare… ma dove finirà Lucca?
Mercato Milan, Di Marzio: "L'arrivo di un attaccante dipenderebbe dall'uscita di Gimenez"
Mercato Milan, Di Marzio: "L'arrivo di un attaccante dipenderebbe dall'uscita di Gimenez" - Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato è intervenuto così a Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul campo del Torino. Lo riporta milannews.it
