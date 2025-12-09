Mercato coperto a Como ingresso disabili chiuso da 20 giorni | Situazione assurda

Quicomo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino, cliente storico del mercato annonario di Como, che denuncia una criticità grave per l’accessibilità.Secondo quanto riferito, l’ingresso per le persone con disabilità del mercato alimentare coperto di via Mentana sarebbe chiuso da oltre. 🔗 Leggi su Quicomo.it

