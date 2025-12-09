Mentre Zelensky è a Roma Donald Trump dà un nuovo schiaffo all’Europa | Ha leader deboli non sanno cosa fare

Cultweb.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel milletrecentottantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina, la diplomazia internazionale entra in una fase cruciale con la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Italia. Il leader di Kiev è stato ricevuto oggi a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per un incontro bilaterale che si inserisce in un tour europeo iniziato ieri a Londra e proseguito a Bruxelles. Un tour che sta evidenziando, però, le tensioni tra Stati Uniti ed Europa. In un’intervista al magazine Politico, Donald Trump ha attaccato duramente il Vecchio Continente, descrivendolo come un territorio in declino con una classe dirigente inadeguata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

mentre zelensky 232 a roma donald trump d224 un nuovo schiaffo all8217europa ha leader deboli non sanno cosa fare

© Cultweb.it - Mentre Zelensky è a Roma, Donald Trump dà un nuovo schiaffo all’Europa: “Ha leader deboli, non sanno cosa fare”

Red Bull 64 Bars Live graffia Roma: Fabri Fibra (“Sanremo tratta i rapper come Trump Zelensky”), Danno (“C’è fame di nazismo”) e Lazza infiamma – Il racconto

La Nato avverte: “I nuovi missili russi possono colpire Tallin come Roma”. Trump accelera sull’Ucraina, Zelensky venerdì alla Casa Bianca

Ucraina, crimini contro l'umanità dell’antidemocratico e illegittimo regime di Volodymir Zelensky: il risveglio sovranista a Roma e Milano

mentre zelensky 232 romaZelensky a Roma: visita a Leone XIV e alla premier Meloni, mentre cresce la pressione diplomatica americana - Oggi a Roma il Presidente ucraino ha incontrato papa Leone XIV, nel pomeriggio il colloquio con Giorgia Meloni. Si legge su panorama.it