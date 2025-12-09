Mentre Zelensky è a Roma Donald Trump dà un nuovo schiaffo all’Europa | Ha leader deboli non sanno cosa fare

Nel milletrecentottantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina, la diplomazia internazionale entra in una fase cruciale con la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Italia. Il leader di Kiev è stato ricevuto oggi a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per un incontro bilaterale che si inserisce in un tour europeo iniziato ieri a Londra e proseguito a Bruxelles. Un tour che sta evidenziando, però, le tensioni tra Stati Uniti ed Europa. In un’intervista al magazine Politico, Donald Trump ha attaccato duramente il Vecchio Continente, descrivendolo come un territorio in declino con una classe dirigente inadeguata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

