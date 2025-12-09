Mentre D4vid viene annunciato come la persona più cercata nel mondo dell’anno su Google si aggrava il caso legato al corpo ritrovato nella Tesla del rapper

Il rapper D4vd è stato nominato la persona più cercata dell’anno da Google per il 2025 ma al tempo stesso continuano le indagini sul corpo di un adolescente trovato in una Tesla a lui intestata. Lo scorso settembre il corpo della quindicenne Celeste Rivas Hernandez è stato trovato gravemente decomposto nel bagagliaio di un veicolo intestato al cantante. La sua scomparsa è stata denunciata per la prima volta all’età di 13 anni, nell’aprile 2024, e la Tesla (vettura incriminata) è stata ritrovata dopo essere stata trasferita in un deposito a Los Angeles. I dati di Google Trends, secondo quanto emerge su Vice hanno ora dimostrato che le ricerche del cantante in seguito alle notizie emerse sono state più elevate rispetto a nomi tra cui Jimmy Kimmel, Papa Leone XIV e Kendrick Lamar, ognuno dei quali ha fatto notizia in modo significativo durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

