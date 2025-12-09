Mentre D4vid viene annunciato come la persona più cercata nel mondo dell’anno su Google si aggrava il caso legato al corpo ritrovato nella Tesla del rapper

Metropolitanmagazine.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper D4vd è stato nominato la persona più cercata dellanno da Google per il 2025 ma al tempo stesso continuano le indagini sul corpo di un adolescente trovato in una Tesla a lui intestata. Lo scorso settembre il corpo della quindicenne Celeste Rivas Hernandez è stato trovato gravemente decomposto nel bagagliaio di un veicolo intestato al cantante. La sua scomparsa è stata denunciata per la prima volta all’età di 13 anni, nell’aprile 2024, e la Tesla (vettura incriminata) è stata ritrovata dopo essere stata trasferita in un deposito a Los Angeles. I dati di Google Trends, secondo quanto emerge su Vice hanno ora dimostrato che le ricerche del cantante in seguito alle notizie emerse sono state più elevate rispetto a nomi tra cui Jimmy Kimmel, Papa Leone XIV e Kendrick Lamar, ognuno dei quali ha fatto notizia in modo significativo durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

mentre d4vid viene annunciato come la persona pi249 cercata nel mondo dell8217anno su google si aggrava il caso legato al corpo ritrovato nella tesla del rapper

© Metropolitanmagazine.it - Mentre D4vid viene annunciato come la persona più cercata nel mondo dell’anno su Google, si aggrava il caso legato al corpo ritrovato nella Tesla del rapper

Cerca Video su questo argomento: Mentre D4vid Viene Annunciato