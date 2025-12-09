Meno ore di sostegno rispetto al PEI il Tribunale impone 30 ore obbligatorie quando la riduzione diventa discriminazione indiretta Cosa hanno detto i giudici
Il Tribunale di Nocera Inferiore ha stabilito che la riduzione delle ore di sostegno rispetto a quanto indicato nel PEI può configurare discriminazione indiretta. Con un'ordinanza del 5 dicembre, i giudici hanno accolto il ricorso di un genitore, evidenziando l'importanza di garantire ore di supporto adeguate alle esigenze degli studenti con disabilità.
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore, Sezione Prima Civile, con ordinanza depositata il 5 dicembre scorso, ha accolto il ricorso di un genitore che contestava la riduzione delle ore di sostegno didattico assegnate alla figlia minore con disabilità. La decisione riguarda una studentessa nata nel 2014, affetta da deficit intellettivo di grado lieve con difficoltà nell'autonomia e nell'apprendimento in ambito scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
