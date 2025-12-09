Mengo Winter arrivano Negrita e il film di Lucio Corsi
Arezzo, 9 dicembre 2025 – Ad Arezzo arriva la versione invernale del festival estivo più partecipato. Dal 18 al 27 dicembre spazio a « Mengo Winter», «un esperimento, partendo dall’idea di un festival diffuso in tanti luoghi della città, in cui la sinergia tra i locali, club, teatri e cinema diventino un elemento di propagazione di idee e cultura da replicare in estate». Così Paco Mengozzi, anima del festival che presenta tanti eventi all’insegna della musica. Mengo Winter parte il 18 dicembre alle 20,30 al teatro Virginian con Mengo’s dinner, una cena su prenotazione, dalle 22 a ingresso libero con consumazione, sul palco Osaka flu ed Eva Bloo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
