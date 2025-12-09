Meloni ukraini! Incontra Zelensky che la ringrazia Il governo crede nella trattativa Tajani e Crosetto fanno tandem

Il presidente ucraino Zelensky incontra a Palazzo Chigi la premier Meloni, ricevendo elogi per il supporto italiano. Il governo italiano si mostra aperto al dialogo e alla trattativa, con Tajani e Crosetto che collaborano strettamente. Zelensky apprezza le iniziative di Meloni, tra cui il progetto del ponte, simbolo di solidarietà tra i due paesi.

A Zelensky piace il ponte di Meloni. Il presidente ucraino incontra la premier a Palazzo Chigi e loda l'Italia, il governo. Ora è Meloni a dire in privato: "Il ruolo dell'Italia verrà premi.

