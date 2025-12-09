Meloni ukraini! Incontra Zelensky che la ringrazia Il governo crede nella trattativa Tajani e Crosetto fanno tandem
Il presidente ucraino Zelensky incontra a Palazzo Chigi la premier Meloni, ricevendo elogi per il supporto italiano. Il governo italiano si mostra aperto al dialogo e alla trattativa, con Tajani e Crosetto che collaborano strettamente. Zelensky apprezza le iniziative di Meloni, tra cui il progetto del ponte, simbolo di solidarietà tra i due paesi.
A Zelensky piace il ponte di Meloni. Il presidente ucraino incontra la premier a Palazzo Chigi e loda l’Italia, il governo. Ora è Meloni a dire in privato: “Il ruolo dell’Italia verrà premi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il video del presidente ucraino che intona l'inno nazionale durante gli onori militari nel cortile di Palazzo Chigi con Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky incontra Meloni a Palazzo Chigi. Dopo il colloquio di questa mattina con Papa Leone XIV nella residenza di Castel Gandolfo, il presidente ucraino prosegue il suo tour diplomatico a Roma Vai su X
Meloni ukraini! Incontra Zelensky che la ringrazia. Il governo crede nella trattativa. Tajani e Crosetto fanno tandem - Si parla del Dombass che "Putin non ha conquistato sul campo" e delle "robuste garanzie" da garantire a Kyiv per la difficile mediazione con Trump. ilfoglio.it scrive
Elisabetta Gregoraci passione knitwear: i look caldi (ma stilosi) a St. Moritz dilei.it
Dopo il reddito di cittadinanza… arriva il “reddito di rimettiti a lavorà” dilei.it
Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza tv2000.it
Roma: rapimenti e torture per recuperare debiti di droga, 11 baby pusher indagati iltempo.it
Inter-Liverpool (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici infobetting.com
Verona, la casa di Giulietta diventa a pagamento: è polemica tgcom24.mediaset.it