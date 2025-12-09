Meloni-Salvini scontro totale! Questa volta il governo rischia davvero
Il rapporto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini si infiamma ancora una volta, rischiando di mettere in discussione la stabilità del governo. La divergenza di vedute sulla gestione degli aiuti all’Ucraina evidenzia le tensioni interne al centrodestra, con il premier e il vicepremier che mantengono posizioni opposte sulla guerra e il loro ruolo nel sostegno internazionale.
Nuova divergenza di vedute tra premier e vicepremier sulla guerra in Ucraina. Da un lato Matteo Salvini, che ribadisce il suo no al rifinanziamento degli aiuti a Kiev; dall’altro Giorgia Meloni, che dopo l’incontro romano con il presidente Volodymyr Zelensky conferma la linea del governo. « L’Italia continuerà a fare la propria parte », recita infatti una nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del vertice. Toni decisamente diversi arrivano invece dal segretario della Lega, intervenuto a 4 di sera su Rete 4. «Oltre alle centinaia di migliaia di morti, che sono il dramma principale – dichiara – questa guerra è già costata 300 miliardi di euro e l’anno prossimo Trump ha detto: “Io non ci metto più una lira, se volete andare avanti la pagate voi”, e solo all’Europa costerebbe 140 miliardi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Nelle piazze dello sciopero generale insulti e minacce contro Meloni e i ministri: “Farete la fine di Mussolini e Kirk”. La guerra (verbale) tra Salvini e Landini
Marche, trova le differenze: Meloni, Tajani e Salvini sul palco uniti per Acquaroli. La sinistra in “campo sparso”
Meloni, Salvini e le vedove italiane di Charlie Kirk
Prodi: "Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia" - facebook.com Vai su Facebook
Meloni sta con gli Usa: “La Ue si difenda da sé”. Salvini: stop alle armi - la Repubblica Vai su X
Meloni-Salvini, scontro totale! Questa volta il governo rischia davvero - Da un lato Matteo Salvini, che ribadisce il suo no al rifinanziamento degli ... Lo riporta thesocialpost.it
Capello analizza la sfida Inter Liverpool: assenza pesante e attenzione ai cross internews24.com
Ucraina: Zelensky dal Papa e da Meloni. Che assicura: “Italia farà la sua parte”. Trump: “Europei deboli”. ... firenzepost.it
LIVE Atalanta-Chelsea 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! oasport.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: sconfitta amara per i neroazzurri oasport.it
Uomini e Donne anticipazioni: Gemma contro Mario, Sabrina in lacrime e Flavio fa un annuncio sulla scelta notizieaudaci.it