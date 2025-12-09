Meloni-Salvini scontro totale! Questa volta il governo rischia davvero

Il rapporto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini si infiamma ancora una volta, rischiando di mettere in discussione la stabilità del governo. La divergenza di vedute sulla gestione degli aiuti all’Ucraina evidenzia le tensioni interne al centrodestra, con il premier e il vicepremier che mantengono posizioni opposte sulla guerra e il loro ruolo nel sostegno internazionale.

Nuova divergenza di vedute tra premier e vicepremier sulla guerra in Ucraina. Da un lato Matteo Salvini, che ribadisce il suo no al rifinanziamento degli aiuti a Kiev; dall'altro Giorgia Meloni, che dopo l'incontro romano con il presidente Volodymyr Zelensky conferma la linea del governo. « L'Italia continuerà a fare la propria parte », recita infatti una nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del vertice. Toni decisamente diversi arrivano invece dal segretario della Lega, intervenuto a 4 di sera su Rete 4. «Oltre alle centinaia di migliaia di morti, che sono il dramma principale – dichiara – questa guerra è già costata 300 miliardi di euro e l'anno prossimo Trump ha detto: "Io non ci metto più una lira, se volete andare avanti la pagate voi", e solo all'Europa costerebbe 140 miliardi.

