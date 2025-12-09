Meloni media tra Zelensky e Trump Il leader ucraino | Domani la proposta agli Usa

Giorgia Meloni media tra Zelensky e Trump, sottolineando l'importanza di un'unità tra europei e americani nel supporto all'Ucraina. Durante l'incontro con Zelensky a palazzo Chigi, la premier ha ribadito l'impegno italiano nella ricostruzione e nella ricerca di una pace giusta, annunciando anche una proposta imminente agli Stati Uniti.

La premessa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è che l'Italia continuerà a fare la sua parte a sostegno di Kiev "anche in vista della futura ricostruzione dell'Ucraina ", ma è importante "un' unità di vedute tra partner europei e americani ", ed è altrettanto importante "il contributo europeo a soluzioni che avranno ripercussioni sulla sicurezza del continente": nell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tenutosi a palazzo Chigi e durato circa un'ora e mezza, la premier ha ribadito al suo ospite le sue convinzioni per cercare di costruire le condizioni per una " pace giusta e duratura ".

