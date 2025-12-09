Meloni isolata e in difficoltà! La sparata del vip in diretta dalla Gruber
Nel corso dell’ultima puntata di Otto e mezzo, condotta da Lilli Gruber, il giornalista Giovanni Floris ha offerto un’analisi destinata a far discutere. L’intervento, diretto e senza giri di parole, si inserisce in un contesto politico dominato dalle tensioni globali e dalle ripercussioni che queste hanno sugli equilibri europei. Con lo sguardo rivolto all’attualità internazionale, Floris ha delineato una situazione complessa che coinvolgerebbe direttamente la premier italiana. Leggi anche: “Giorgia la migliore. Sapete cosa fanno a sinistra?”. Il big della musica si schiera: bomba vera Le parole del conduttore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
È da circa tre anni che politica e media di centrosinistra tentano, ciclicamente, di raccontare la fiaba di “Meloni isolata internazionalmente”, ed è da circa tre anni che vengono, puntualmente, smentiti. Non si stancano mai di raccontare fandonie. Vai su X
#ottoemezzo Giovanni Floris: "Meloni è isolata e in grande difficoltà sulla scena internazionale"