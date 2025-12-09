Meloni | Importante unità europei-Usa per la pace in Ucraina

Giorgia Meloni ha partecipato a una videoconferenza con Zelensky e altri leader europei, discutendo del percorso di pace in Ucraina. L'incontro ha avuto come obiettivo aggiornare sulla situazione attuale, in vista della visita di Zelensky a Roma e dei recenti colloqui tra delegazioni americana e ucraina.

Giorgia Meloni ROMA – La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha partecipato oggi pomeriggio a una videoconferenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei “per un nuovo punto della situazione sul percorso di pace in Ucraina alla luce degli ultimi colloqui tra le delegazioni americana e ucraina e in vista della visita che il Presidente Zelensky si appresta a compiere domani a Roma”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che la premier “ha nuovamente posto l’accento sull’importanza dell’unità di vedute tra partner europei e Stati Uniti per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

