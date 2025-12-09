Meloni e Zelensky rafforzano il fronte diplomatico | Roma è un partner chiave Trump attacca | I leader europei sono deboli

Feedpress.me | 9 dic 2025

Con la premier Giorgia Meloni «abbiamo avuto un colloquio eccellente e molto approfondito su tutti gli aspetti della situazione diplomatica. Apprezziamo il ruolo attivo dell’Italia nel generare idee concrete e definire misure per avvicinare la pace».  Lo scrive sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky dopo il colloquio di un’ora e mezzo a palazzo Chigi con la presidente del Consiglio.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

