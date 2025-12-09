Meloni e Zelensky rafforzano il fronte diplomatico | Roma è un partner chiave Trump attacca | I leader europei sono deboli
Con la premier Giorgia Meloni «abbiamo avuto un colloquio eccellente e molto approfondito su tutti gli aspetti della situazione diplomatica. Apprezziamo il ruolo attivo dell’Italia nel generare idee concrete e definire misure per avvicinare la pace». Lo scrive sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky dopo il colloquio di un’ora e mezzo a palazzo Chigi con la presidente del Consiglio.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”
Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue
Zelensky vede Meloni:Ialia può aiutarci
Finito l'incontro Zelensky Meloni a Palazzo Chigi. Il presidente ucraino: "Mi fido di lei" https://tg.la7.it/esteri/guerra-in-ucraina-notizie-9-dicembre-2025-09-12-2025-248947 - facebook.com Vai su Facebook
Segui tutti gli aggiornamenti: ilsole24ore.com/art/axios-pres… #Zelensky #Meloni #Ucraina Vai su X
