Meghan potrebbe far visita presto con i figli a re Carlo
(Adnkronos) – Non accadrà a Natale, ma dopo gennaio potrebbe succedere che Meghan faccia visita a re Carlo assieme ai figli. Con l’anno nuovo, infatti, il governo britannico dovrebbe decidere se concedere alla famiglia del principe Harry la sicurezza che il secondogenito del sovrano ritiene appropriata al suo rango. E se si pronunciasse in maniera . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Harry e Meghan: perché potrebbe andare a finire in un «Quiet Divorce»
Il principe Andrea potrebbe trasferirsi nella ex casa di Harry e Meghan (e Sarah Ferguson in quella che Kate e William stanno per lasciare)
Il duca di Sussex aveva più volte spiegato di non poter portare la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet nel Paese senza adeguata tutela. " Dopo che il tribunale londinese ha accettato il ricorso di Harry, potrebbe cambiare la situazione sulla sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
Daily Crown: i figli di Harry potrebbero presto far visita a re Carlo assieme a Meghan - Non accadrà a Natale, ma dopo gennaio potrebbe succedere che Meghan faccia visita e re Carlo assieme ai figli. Riporta msn.com
