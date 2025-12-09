Ancora polemiche su Meghan Markle, stavolta per come si è comportata a seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute di suo padre. Thomas Markle ha avuto un ictus nel 2022 e di recente si sono sviluppate delle complicazioni che hanno portato all'amputazione di una gamba. Malgrado i rapporti tesi con l'uomo, tutti si aspettavano che la Duchessa di Sussex avrebbe dimostrato preoccupazione nei confronti del genitore. Ha fatto molto discutere l'iniziale silenzio di Meghan dopo la notizia del ricovero d'urgenza del padre, trasportato in ospedale nelle Filippine a causa di un coagulo di sangue che bloccava la circolazione in un arto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meghan Markle preoccupata per il padre in terapia intensiva. La sorella la inchioda: "Falso, tutte str****te"