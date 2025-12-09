Megaliti di luci in piazza Maggiore | a Natale Bologna riceve un regalo

Bologna, 9 dicembre 2025 – Dopo il Requiem diretto dal Maestro Riccardo Muti e il suggestivo Drone Show che ha illuminato i cieli di Bologna davanti a 50.000 persone fino all’ installazione Vertigine dello scorso anno che ha fatto risuonare per una settimana Bach e Vivaldi in Piazza Maggiore al ritmo dei colori che accendevano il Crescentone, Bologna Festival e Illumia, proseguono il percorso di valorizzazione artistica degli spazi urbani portando in Piazza Maggiore Iwagumi-Dismisura, una delle creazioni più premiate dello studio australiano Eness, fondato e diretto dall’artista Nimrod Weis. Nimrod Weis presenta Iwagumi-Dismisura, l'installazione creativa che dal 21 al 26 dicembre 'illuminerà' piazza Maggiore Iwagumi e la giappponese estetica asimmetrica delle rocce naturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

