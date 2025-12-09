Medio Oriente stallo sulla fase due A Gaza situazione drammatica
La guerra in Medio Oriente. Stallo sulla fase due, in attesa della restituzione dell’ultimo corpo israeliano nelle mani di Hamas. Intanto Washington lavora sulla diplomazia. Mentre la situazione a Gaza continua a essere drammatica. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra
Il futuro del Medio Oriente. “Le sanzioni Ue non bastano”. L’ambasciatore: Usa decisivi
Che cosa succederà adesso in Medio Oriente. “Trump vuole stabilità. Iran isolato e sconfitto”
MEDIO ORIENTE | Tony Blair non occuperà una posizione chiave nel 'consiglio di pace' di Donald Trump per Gaza, dopo che, secondo quanto riportato, nazioni arabe e musulmane si sarebbero opposte al coinvolgimento dell'ex primo ministro britannico. Sec - facebook.com Vai su Facebook
Medio Oriente, Rsf: "Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, quasi la metà a Gaza Vai su X
Medio Oriente, a Doha si tratta sulla Fase 2: “Ma l’Idf si ritiri”. E Bibi vara il maxi-riarmo - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Medio Oriente, a Doha si tratta sulla Fase 2: “Ma l’Idf si ritiri”. ilfattoquotidiano.it scrive
