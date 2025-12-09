Medio Oriente notte di paura per la parrocchia di Gaza

Una notte di tensione ha colpito la parrocchia di Gaza, segnando un'ulteriore escalation nel conflitto in Medio Oriente. Il processo di pace sembra essere in stallo, con la fase due della tregua che ancora non prende avvio, alimentando incertezza e preoccupazione nella regione.

In Medio Oriente sembra essersi fermato il processo di pace e non parte la cosiddetta fase due della tregua. Paura nella notte vicino alla parrocchia cattolica di Gaza, circondata dalle esplosioni. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.

