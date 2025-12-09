medico accusato di violenza deciso a difendersi al processo

Hussein Chreim, medico di 68 anni di Cernusco Lombardone, si trova coinvolto in un procedimento giudiziario con l'accusa di violenza sessuale su una paziente. Il processo dibattimentale è stato avviato, e il medico ha deciso di presentare la propria difesa durante l'udienza.

Accusato di violenza sessuale su una paziente, per Hussein Chreim, medico di base di 68 anni residente a Cernusco Lombardone, si è aperto il processo dibattimentale. Davanti ai giudici Carlo Cecchetti, Francesca Banfi e Daniela Failoni, sono stati ascoltati primi testimoni, in attesa di proseguire alla prossima udienza fissata a gennaio, e della parte civile, una donna di 25 anni, per poi rinviare a dicembre. Il medico, raggiunto un anno fa da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ha scelto il dibattimento per difendersi dall’accusa di aver rivolto a una paziente di 25 anni, che si è costituita parte civile, attenzioni e atteggiamenti che esulavano dalla valutazione clinica, indugiando su apprezzamenti personali con anche, secondo le accuse - palpeggiamenti nelle parti intime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it