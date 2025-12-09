Medicina estetica le 5 cose che devi assolutamente sapere per non cadere nelle trappole

Dalla donna finita in coma ad Arezzo dopo un trapianto di capelli pubblicizzato sui social come un semplice trattamento estetico, alle chiusure di studi a Roma, Pisa e Catania dove venivano effettuate procedure invasive senza sicurezza né medici qualificati: gli ultimi casi di cronaca mostrano un aumento dell’abusivismo in medicina estetica e una domanda sempre più distorta da ciò che si vede onli. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

medicina estetica le 5 cose che devi assolutamente sapere per non cadere nelle trappole

