Medicina arriva il secondo appello La voce degli studenti | Così è impossibile farcela
Mercoledì gli aspiranti dottori si cimenteranno di nuovo con Chimica, Biologia e Fisica. La fisioterapista: “Per me era una nuova chance che la vita mi offriva”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Medicina, verso il secondo appello: proseguono le indagini sulla prima prova - Mentre gli atenei cercano responsabili, si avvicinano scadenze e prove del secondo appello ... Secondo catania.liveuniversity.it