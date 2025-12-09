Medicina arriva il secondo appello La voce degli studenti | Così è impossibile farcela

Repubblica.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì gli aspiranti dottori si cimenteranno di nuovo con Chimica, Biologia e Fisica. La fisioterapista: “Per me era una nuova chance che la vita mi offriva”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

medicina arriva il secondo appello la voce degli studenti cos236 232 impossibile farcela

© Repubblica.it - Medicina, arriva il secondo appello. La voce degli studenti: “Così è impossibile farcela”

Contenuti che potrebbero interessarti

medicina arriva secondo appelloMedicina, verso il secondo appello: proseguono le indagini sulla prima prova - Mentre gli atenei cercano responsabili, si avvicinano scadenze e prove del secondo appello ... Secondo catania.liveuniversity.it

Cerca Video su questo argomento: Medicina Arriva Secondo Appello