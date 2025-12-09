C’è una novità nel mondo delle radio: Radio Mediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba, emittente di riferimento nel Sud Italia. L’operazione avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali come Battiti Live, in onda ogni estate su Canale 5. Marco Montrone collaborerà direttamente con Mediaset mantenendo il suo ruolo operativo e di Amministratore Delegato. Radio Mediaset – che già riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio – intende rafforzare così il suo status di primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mediaset acquista Radio Norba