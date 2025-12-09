Mediaset acquista Radio Norba l’organizzatrice di Battiti Live

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'organizzatrice di Battiti Live, Radio Norba, adesso entra a far parte del gruppo Mediaset: la mossa di Pier Silvio Berlusconi già preannunciata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mediaset acquista radio norba l8217organizzatrice di battiti live

© Ildifforme.it - Mediaset acquista Radio Norba, l’organizzatrice di Battiti Live

Approfondisci con queste news

mediaset acquista radio norbaMediaset acquisisce Radio Norba - Radio Mediaset amplia il proprio network con l' acquisizione di Radio Norba, storica emittente pugliese di riferimento per tutto il Sud Italia, riconosciuta per la qualità editoriale e il forte radica ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mediaset Acquista Radio Norba