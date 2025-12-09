Mediaset acquista Radio Norba l’organizzatrice di Battiti Live
L'organizzatrice di Battiti Live, Radio Norba, adesso entra a far parte del gruppo Mediaset: la mossa di Pier Silvio Berlusconi già preannunciata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
(? . .) Domani, domenica 7 dicembre, Mediaset mette in campo il nuovo acquisto. , infatti, esordirà come conduttore su Canale 5 ereditando da Gerry Scotti il gioco . In onda nella stessa fascia de - facebook.com Vai su Facebook
Mediaset acquisisce Radio Norba - Radio Mediaset amplia il proprio network con l' acquisizione di Radio Norba, storica emittente pugliese di riferimento per tutto il Sud Italia, riconosciuta per la qualità editoriale e il forte radica ... Scrive msn.com