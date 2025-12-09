mediaset acquisisce radio norba

, emittente di riferimento per tutto il sud Italia con sede a Conversano (Bari). L’operazione, si legge in una nota del gruppo di Cologno Monzese, avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko Communication, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali come Battiti Live, che Mediaset già trasmette in tivù dal 2017. Marco Montrone, presidente e figlio di Luca fondatore dell’emittente radiofonica, collaborerà direttamente con Mediaset mantenendo l’attuale ruolo di amministratore delegato. RadioMediaset allarga così la sua presenza nel panorama nazionale: aveva già nel proprio portfolio Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio, con una quota del 42,9 per cento degli ascolti nel giorno medio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

