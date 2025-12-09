Mediaset acquisisce Radio Norba | una svolta per radio e musica dal vivo

Mediaset ha recentemente annunciato l’acquisizione di Radio Norba, storica emittente radiofonica del Sud Italia, segnando un passaggio importante per l’intero panorama radiofonico nazionale. Con questa operazione, il gruppo amplia il proprio perimetro d’azione: non si tratta solo di ampliare la copertura radiofonica, ma anche di entrare direttamente nell’ organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire dal noto format estivo Battiti Live. Un network rafforzato, dal Nord al Sud. RadioMediaset, già complice nella diffusione di diverse emittenti importanti, accoglie ora Radio Norba, riconoscendo nell’emittente pugliese un’importante presenza sul territorio e nella comunità del Sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mediaset acquisisce Radio Norba | una svolta per radio e musica dal vivo

