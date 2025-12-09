Mediaset acquisisce radio norba novità sulla pubblicità a cologno monzese
mediaset amplia il proprio network attraverso l’acquisizione di radio norba. Il gruppo televisivo Mediaset ha annunciato l’acquisto di Radio Norba, una delle radio più rappresentative del sud Italia. Questa operazione strategica permette di rafforzare la presenza nel settore radiotelevisivo, creando nuove sinergie tra le piattaforme di broadcasting e marketing. L’ingresso di Radio Norba nel portfolio di Mediaset, confermato da fonti autorevoli, rappresenta un passo importante per ampliare le opportunità di raccolta pubblicitaria e consolidare la posizione commerciale del gruppo. equipaggiamento di mediaset con radio norba: dettagli dell’acquisizione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
