Mechitronic Melany Libraro alla guida del marketing globale
A partire dal 12 dicembre Melany Libraro entrerà in Mechitronic, azienda che si occupa di sviluppo di soluzioni meccatroniche avanzate per i settori farmaceutico, cosmetico e del packaging, assumendo il ruolo di Chief Marketing Officer. Chi è Melany Libraro. Libraro vanta 25 anni di esperienza nel marketing, nella comunicazione e nella customer experience. Ha ricoperto incarichi di vertice in aziende come Ariston, dove ha guidato la digital transformation, Poste Italiane, dove è stata Chief Customer Experience Transformation, e Subito, di cui è anche stata amministratrice delegata. Prima ancora era stata quattro anni in Vodafone. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Mechitronic, Melany Libraro alla guida del marketing globale - A partire dal 12 dicembre Melany Libraro entrerà in Mechitronic, azienda che si occupa di sviluppo di soluzioni meccatroniche avanzate per i settori farmaceutico, cosmetico e del packaging, assumendo ... Riporta msn.com
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com