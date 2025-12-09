A partire dal 12 dicembre Melany Libraro entrerà in Mechitronic, azienda che si occupa di sviluppo di soluzioni meccatroniche avanzate per i settori farmaceutico, cosmetico e del packaging, assumendo il ruolo di Chief Marketing Officer. Chi è Melany Libraro. Libraro vanta 25 anni di esperienza nel marketing, nella comunicazione e nella customer experience. Ha ricoperto incarichi di vertice in aziende come Ariston, dove ha guidato la digital transformation, Poste Italiane, dove è stata Chief Customer Experience Transformation, e Subito, di cui è anche stata amministratrice delegata. Prima ancora era stata quattro anni in Vodafone. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mechitronic, Melany Libraro alla guida del marketing globale