Meccanotessile e istituto Marconi Si rafforza l’alleanza per il futuro Ecco il laboratorio di automazione

L’alleanza tra il settore meccanotessile e l’Istituto Marconi si consolida con l’apertura di un nuovo laboratorio di automazione. Durante il primo open day, giovani e imprese hanno esplorato le opportunità di formazione e lavoro nel settore, evidenziando il ruolo delle testimonianze delle aziende metalmeccaniche di Confindustria Toscana Nord nel promuovere un futuro professionale ricco di prospettive.

Le opportunità lavorative per i giovani nel mondo del meccanotessile sono state al centro del primo degli open day all’ Istituto Marconi grazie alle testimonianze delle imprese metalmeccaniche di Confindustria Toscana Nord. Una vicinanza ben consolidata, tanto che da anni esiste il gruppo di imprese "Amici del Marconi" per fornire collaborazione per giungere a un’offerta formativa più aderente alle necessità del mondo produttivo. Le imprese Effedue, Elcon Italia, Extrema Ratio e Proxima hanno spiegato ai ragazzi di terza media e ai loro genitori in cosa consiste il lavoro nella meccanica industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meccanotessile e istituto Marconi. Si rafforza l’alleanza per il futuro. Ecco il laboratorio di automazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meccanotessile e istituto Marconi. Si rafforza l’alleanza per il futuro. Ecco il laboratorio di automazione - Luchetti, presidente sezione di Confindustria Toscana Nord, ha annunciato la donazione di pc e software Siemens alla scuola. Si legge su lanazione.it