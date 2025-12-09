McTominay sarà gestito dopo il problema agli adduttori ma non potrà mancare contro il Benfica

Scott McTominay sarà gestito a causa di un problema agli adduttori, ma sarà comunque presente nella partita contro il Benfica. Il Napoli, nonostante numerosi infortuni dall'inizio della stagione, ha ottenuto vittorie importanti, tra cui quella contro la Juventus, dimostrando grande determinazione e resilienza nel cammino europeo e nazionale.

Il Napoli ha battuto anche la Juventus, nonostante i tanti infortunati che, oramai da inizio stagione, accompagnano il cammino degli azzurri. Alla lista potrebbe aggiungersi anche Scott McTominay che, nel primo tempo, ha accusato un problema agli adduttori ma ha comunque chiuso la partita giocandola per intero e dunque già fugando i primi dubbi. Il Corriere del Mezzogiorno oggi fornisce aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista del Napoli in vista della sfida di domani contro il Benfica

