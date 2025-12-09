Mazzoleni evento aziendale a Paestum per festeggiare il fatturato record del 2025 | Sud strategico
Mazzoleni, leader italiano nei settori agricolo, zootecnico e mangimistico, ha scelto Paestum per il tradizionale appuntamento annuale dedicato agli auguri di Natale con la comunità aziendale. Un evento simbolico che, quest’anno, assume un significato particolare: celebrare una crescita che ha portato il Gruppo ad una previsione di fatturato consolidato nel 2025 di 175 milioni di euro (rispetto ai 143 milioni di euro di fatturato consolidato nel 2024) — con oltre 2.500 allevamenti serviti nel Centro-Sud e un valore che supera i 30 milioni di euro — e ribadire l’importanza strategica del Mezzogiorno nel piano industriale, grazie alla presenza dello stabilimento Sivam di Battipaglia, cuore produttivo nel comparto mangimistico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
