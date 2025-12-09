Mazzette e bustarelle così la corruzione diventa un sistema | Sicilia quarta in Italia per numero di indagati

La corruzione in Sicilia si conferma un fenomeno diffuso, posizionandosi al quarto posto in Italia per numero di indagati. Tra i casi più recenti emergono mazzette e bustarelle, spesso legate a pratiche illecite come attestazioni false di residenza e certificati di morte falsi, che evidenziano un sistema radicato di illegalità che coinvolge diverse istituzioni e settori.

Ci sono mazzette in cambio di un’attestazione falsa di residenza per avere la cittadinanza italiana o per ottenere falsi certificati di morte. In altri casi le bustarelle hanno facilitato l’aggiudicazione di appalti nella sanità, per la gestione dei rifiuti piuttosto che per la realizzazione di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

