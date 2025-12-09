Mazzette al sindaco! Bomba in politica | indagato

Un nuovo scandalo politico travolge il Comune di Castel Volturno, dove il sindaco Pasquale Marrandino è finito al centro di un’inchiesta per presunta corruzione. L’indagine, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, riguarda l’assegnazione di un incarico pubblico da 29mila euro, che secondo gli inquirenti sarebbe stato concesso in cambio di una tangente di 560 euro. Una cifra irrisoria, ma sufficiente a far scattare l’accusa di corruzione, alimentando sospetti e polemiche nell’ambiente politico e tra i cittadini. Leggi anche: Il politico si schianta contro nove auto in sosta, è dramma in Italia Il presunto scambio di denaro ripreso in un video. 🔗 Leggi su Tvzap.it

