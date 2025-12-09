Mazzette al sindaco! Bomba in politica | indagato
Un nuovo scandalo politico travolge il Comune di Castel Volturno, dove il sindaco Pasquale Marrandino è finito al centro di un’inchiesta per presunta corruzione. L’indagine, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, riguarda l’assegnazione di un incarico pubblico da 29mila euro, che secondo gli inquirenti sarebbe stato concesso in cambio di una tangente di 560 euro. Una cifra irrisoria, ma sufficiente a far scattare l’accusa di corruzione, alimentando sospetti e polemiche nell’ambiente politico e tra i cittadini. Leggi anche: Il politico si schianta contro nove auto in sosta, è dramma in Italia Il presunto scambio di denaro ripreso in un video. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Sistema Sorrento”, giudizio immediato per l’ex sindaco Coppola nel filone sulle mazzette per le mense scolastiche
Il sindaco di Caglio, Vittorio Molteni, non ha mai smentito di avere preso mazzette dalla Banda di Bergamo. Per contro, ha annullato il @segantiniartfestival, nonostante fosse stato approvato e nonostante ci fossero comunicazioni via mail, molto precise, in mer - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Castel Volturno indagato per corruzione. Trovata mazzetta da 500 euro. Cc e pm: 'soldi per incarichi' #ANSA Vai su X
Corruzione: dai sindaci ai politici, in Calabria sono 141 indagati per mazzette - Sanità, appalti e pubblica amministrazione tra i settori più colpiti. Come scrive zoom24.it
