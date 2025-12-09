Mazzetta in cambio di incarichi indagati sindaco e professionista
Avrebbe ricevuto somme da un professionista, tra cui una mazzetta da 500 euro, in cambio di incarichi pubblici ben remunerati. È quanto contestato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Procuratore Pierpaolo Bruni e sostituti Giacomo Urbano e Anna Ida Capone) al sindaco di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lo rivela il dossier di Libera intitolato 'Corruzione, Italia sotto mazzetta'. Pesano le inchieste per scambio politico elettorale - facebook.com Vai su Facebook
Smistava i pazienti in cambio di mazzette, arrestato il primario Roberto Palumbo: "Corruzione nel business dei pazienti dializzati". Le indagini Vai su X
Italia sotto “mazzetta”, Libera conta le inchieste per corruzione: 96 nel 2025 con 1.028 indagati - Appalti nella sanità, gestione dei rifiuti, opere pubbliche, licenze edilizie, refezione scolastica, nomine all’università, grandi opere: lo scambio illecito ... Si legge su repubblica.it