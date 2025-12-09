Mazzetta in cambio di incarichi indagati sindaco e professionista

Casertanews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe ricevuto somme da un professionista, tra cui una mazzetta da 500 euro, in cambio di incarichi pubblici ben remunerati. È quanto contestato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Procuratore Pierpaolo Bruni e sostituti Giacomo Urbano e Anna Ida Capone) al sindaco di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mazzetta cambio incarichi indagatiItalia sotto “mazzetta”, Libera conta le inchieste per corruzione: 96 nel 2025 con 1.028 indagati - Appalti nella sanità, gestione dei rifiuti, opere pubbliche, licenze edilizie, refezione scolastica, nomine all’università, grandi opere: lo scambio illecito ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Mazzetta Cambio Incarichi Indagati