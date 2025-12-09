Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico | il sindaco indagato per corruzione
Un incarico da 29mila euro e una presunta mazzetta da poco più di 500 euro. Ruota attorno a queste due cifre l’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere che vede indagato per corruzione il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, insieme all’imprenditore Daniele Di Caprio. L’indagine, coordinata dal procuratore Pierpaolo Bruni, punta a chiarire se l’affidamento diretto di un incarico legato ai servizi informativi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti sia avvenuto in cambio di denaro. Il video della presunta “mazzetta”. Al centro del fascicolo c’è un filmato realizzato dai carabinieri, che da tempo monitoravano l’auto del sindaco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
